Всероссийский игровой фестиваль педагогических отрядов лагерей актива России «GAME_ПОЛАР» пройдёт с...

Всероссийский игровой фестиваль педагогических отрядов лагерей актива России «GAME_ПОЛАР» пройдёт с 1 по 7 декабря в Москве.Вместе с нашими ребятами за звание лучшего педотряда страны поборются команды из Москвы, Алтайского и Ставропольского краёв, Республики Мордовия, Вологодской, Воронежской, Кемеровской, Костромской, Омской, Рязанской, Тульской, Тюменской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа. Изначально в соревнованиях принимали участие 145 педагогических отрядов. Состязания проходили на образовательной цифровой интернет-платформе «THE_GAME. Достижения».