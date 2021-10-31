Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 30 октября посетил несколько больниц Владимирской области.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 30 октября . Ведомство окажет региону методическую помощь в борьбе с ковидом. Об этом по результатам визита рассказали в пресс-службе Минздрава.Делегация выехала в 33-ий регион по поручению Владимира Путина для организации методической и практической поддержки местной медицины.«Три недели назад область уже посещала бригада специалистов министерства, экспертов-организаторов. Выработаны решения по оказанию медицинской помощи. Уже налажено управление коечным фондом, скорая помощь чётко понимает маршрутизацию пациентов с COVID-19. Но есть проблемы, которые требуют немедленного решения. Количество должно быть увеличено до 30», - подчеркнул Михаил Мурашко.Во время встречи с владимирскими медиками глава Минздрава обсудил тактику лечения каждого больного, находящегося в реанимации.«Пренебрежение вакцинацией становится прямой дорогой в реанимацию. При этом вакцины в регион поступают в достаточном количестве, но уровень иммунизации остается невысоким. Привито всего 42% жителей старше 60 лет», - уточнил госслужащий.Особую озабоченность вызывает и Они составляют порядка 13% от общего числа инфицированных. По мнению чиновников, выход один - вакцинация.«В настоящий момент прорабатывается вопрос привлечения к работе во владимирских медучреждениях области студентов ВУЗов из других субъектов», - добавили в пресс-службе ведомства.В ходе рабочего совещания с врио губернатора Александром Авдеевым поднимались вопросы увеличения темпов вакцинации, а также строительства быстровозводимого ковидария. К последнему местные власти намерены приступить в декабре.