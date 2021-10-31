Ноябрь начинается с вынужденных каникул для всех россиян. Граждан просят отнестись со всей...

Ноябрь начинается с вынужденных каникул для всех россиян. Граждан просят отнестись со всей ответственностью и по возможности не выходить из дома из-за сложной эпидобстановки. В частности это касается и Владимирской области - именно по этой причине накануне 33 регион посетил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.Пенсионерам - прибавка, блокадникам - единовременная выплатаВ начале месяца граждане старше 80 лет начнут получать страховую выплату по старости в двойном размере. А для защитников блокадного Ленинграда в этом месяце предусмотрена единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей.Новый сертификат прививокС 8 ноября начнёт действовать новая единая форма сертификатов вакцинации от ковид-19. Документ будет составлен на 2 языках: русском и английском, а также на нём будет предусмотрен и qr -код. Сертификат будет формироваться автоматически и получить его удастся в течение 3 дней с момента прививки.Помощь пострадавшимПредприятия, наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса, смогут получить грант в размере 1 МРОТ на каждого своего сотрудника.Корпоративные номера могут заблокироватьИзменения также коснутся и корпоративных телефонов. До 30 ноября необходимо успеть передать данные о корпоративных номерах, а сотрудникам — подтвердить их. В противном случае карты заблокируют.Возобновление авиасообщенийИзвестно, что с 9 ноября возобновится авиасообщение с Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией, Таиландом, Багамами, Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ.Цены растутВ этом месяце ожидается повышение цен на крупы. Как сообщает Коммерсантъ, производители круп уведомляют сети о повышении цен на гречку, овсянку и хлопья на 10–20% в ноябре. Причина — рост стоимости сырья и упаковки.ФОТО: https://www.pexels.com