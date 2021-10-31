Подозреваемые со строительного участка, расположенного на Лиственничной аллее, в ночное время тайно похитили строительные материалы...

Участковые уполномоченные ОМВД России по Тимирязевскому району задержали подозреваемых в хищении строительных материалов.Предварительно установлено, что подозреваемые со строительного участка, расположенного на Лиственничной аллее, в ночное время тайно похитили строительные материалы. Сумма ущерба, причиненного организации, составила более 500 тысяч рублей.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции на территории Москвы и Московской области задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 22-летний и 23-летний приезжие мужчины. Похищенным злоумышленники распорядились по собственному усмотрению.Следствием ОМВД России по Тимирязевскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29