Подведены итоги второго областного математического конкурс «Фрактал». Он проходил в формате...

Подведены итоги второго областного математического конкурс «Фрактал». Он проходил в формате командной игры на сайте проектной деятельности WikiВладимир с 1 по 20 октября, сообщает пресс-служба регионального департамента образования. В конкурсе приняли участие 105 учеников 7-8 классов образовательных организаций из 18 муниципальных образований Владимирской области - 21 команда.Победителем признана команда «Звёзды Дюрера» Гимназии №35 города Владимира (руководитель Е.В. Дубова, учитель математики гимназии № 35).Призёрами конкурса стали пять команд. Второе место разделили коллективы «Антей-2» СОШ № 2 Вязниковского района и «Звезда» СШ № 1 Кольчугинского района.На третьем месте – сразу три коллектива. Это команды «Квадратура круга» Перовской ООШ Гусь-Хрустального района, «ПинКод» СОШ № 5 Киржачского района и «Наша точка роста» Гавриловской СОШ Суздальского района.ФОТО: https://www.pexels.com