Одно из специализированных ритуальных предприятий, расположенное в Вязниковском районе, накопило...

Одно из специализированных ритуальных предприятий, расположенное в Вязниковском районе, накопило налоговую задолженность 300 тысяч рублей.Несмотря на уведомления судебных приставов, руководство организации не спешило погашать долг. Тогда пристав наложил запрет на регистрационные действия в отношении 3 автобусов, принадлежащих ритуальному предприятию, а также был объявлен запрет на совершение регистрационных действий, действий по исключению из госреестра, и регистрации ограничений и обременений в отношении помещения общей площадью 373,8 кв.м. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области.Именно эти ограничения и побудили предприятие погасить долг в течение нескольких дней.