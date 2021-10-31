Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал владимирское «Торпедо» за нарушение регламента проведения соревнований по обеспечению принимающей стороной болельщиков гостей. Перед ..

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал владимирское «Торпедо» за нарушение регламента проведения соревнований по обеспечению принимающей стороной болельщиков гостей.Перед матчем ФНЛ-2 между владимирцами и «Шинником» 26 сентября полиция задержала у стадиона несколько десятков гостей из Ярославля. Спустя месяц чёрно-белых оштрафовали на 50 тысяч рублей.Как сообщают коллеги из , накануне матча фанатам «Шинника» сообщили, что из-за распоряжения Роспотребнадзора их не пустят на трибуны. Клуб направил автозаводцам запрос. Выяснилось, что никто такого решения не принимал. Команды договорились.Незадолго до начала матча ярославцы массово прошлись одной из улиц Владимира. После этого их задержали прямо у стадиона и отвезли в отделения полиции.