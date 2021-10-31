У 30-летней жительницы областного центра накопился кредитный долг на сумму 800 тысяч рублей....

У 30-летней жительницы областного центра накопился кредитный долг на сумму 800 тысяч рублей. Погашать задолженность горожанка не спешила, тогда, как сообщает пресс-служба регионального управления ФССП, было установлено и арестовано зарегистрированное за ней транспортное средство - VOLKSWAGEN POLO. В последствии иномарка была передана взыскателю в счет погашения долга. Кроме этого, женщине также пришлось оплатить исполнительский сбор, чего она могла избежать, уплатив задолженность в срок. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.ФОТО: https://www.pexels.com