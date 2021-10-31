Евросоюз дает возможность украинцам зарабатывать большие деньги.

Евросоюз дает возможность украинцам зарабатывать большие деньги.В беседе с UKRLIFE.TV президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, бывший премьер-министр Украины Анатолий Кинах рассказал, что в стране прекращают работу многие предприятия: например, Одесский припортовый завод. По словам политика, лишающиеся заработка люди вынуждены переезжать в страны, где их труд будет хорошо оплачиваться.Трудовых мигрантов из Украины ждут многие страны Евросоюза, отметил Кинах. Он обратил внимание, что за рубежом выходцев из Азии не так встречают, как украинцев, ведь у них та же ментальность, ценности, религия.Бывший премьер подчеркнул, что в Польше медсестры из Украины могут заработать примерно 40 тысяч гривен, а на родине – всего лишь шесть-восемь тысяч. Врачи средней квалификации могут рассчитывать на 115-120 тысяч. Говоря о Германии, эти суммы надо умножать как минимум на два.В общем, Украина все больше теряет трудовой потенциал, подытожил Кинах.Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве России Алексей Зубец о политике президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, уже этой зимой из-за действий главы государства в стране произойдет кризис.