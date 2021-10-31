Воскресенье во Владимирской области будет тёплым и солнечным. Днём столбики термометров поднимутся...
Воскресенье во Владимирской области будет тёплым и солнечным. Днём столбики термометров поднимутся до +11..13°. Ветер юго-западный, умеренный. Давление немного выше нормы.
В центре ФОБОС отмечают, первая половина следующей недели тоже будет сухой, показания барометров и термометров начнут медленно понижаться, но все равно температурные значения будут отставать от климатического календаря на целых 3 недели.
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