В Александровском районе от коронавируса вакцинировались 30 тысяч человек, что составляет порядка 34% от плана. Об этом рассказал главврач районной больницы Валений Янин. «В муниципалитете ..

В Александровском районе от коронавируса вакцинировались 30 тысяч человек, что составляет порядка 34% от плана. Об этом рассказал главврач районной больницы Валений Янин.«В муниципалитете развёрнут ковидарий на 100 коек. Раньше он был расположен в Карабаново, а теперь переведён в Струнино. Он оснащён всем необходимым, в том числе кислородной станцией», — добавил он.Из стационара ежедневно выписывают порядка 10% больных, которые долечиваются дома.«Пациенты находятся под наблюдением медиков, обеспечены необходимыми лекарствами», - пояснил Янин.Одна из главных проблем медучреждений района – ремонт помещений. Всего на балансе больницы находится 50 зданий. Вопрос обновления Валерий Янин обсудит с врио губернатора Александром Авдеевым.