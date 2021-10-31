В ходе мероприятия слушатели узнали, как правильно общаться с незрячими и помогать им...

В Центре профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве, в рамках изучения курса русского жестового языка, Светлана Телицына и ее друг, помощник – собака-поводырь Честер провели мастер-класс.В ходе мероприятия слушатели узнали, как правильно общаться с незрячими и помогать им. Благодаря играм, интерактивам они смогли погрузиться в Мир темноты. А это во много раз лучше всяких теорий.Сотрудники полиции узнали, как лучше подойти к незрячему человеку (с какой стороны), как начать разговор, чтобы гражданин понял, что обращаются именно к нему, и как его правильно сопровождать.Мастер-класс помог участникам преодолеть внутренние барьеры общения, развить навыки взаимодействия, а кроме того, оказался чрезвычайно творческим, интересным и увлекательным.Результатом проведенного мероприятия явилось полное взаимопонимание и необыкновенно теплые отношения, установившиеся между сотрудниками полиции, принявшими участие в занятии, и ведущими мастер-класса Светланой и Честером.Справка:Светлана Телицына, один из руководителей и создателей клуба владельцев собак-поводырей, юрист по образованию, спортсменка и просто красавица.Собака-поводырь Честер, в первую очередь – друг и помощник.Центр профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве