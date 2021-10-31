Жительница Мурома обратилась в прокуратуру по факту необеспечения жизненно необходимым...

Жительница Мурома обратилась в прокуратуру по факту необеспечения жизненно необходимым лекарственным препаратом.Как сообщает пресс-служба прокуратуры, муромлянке рекомендован препарат, который вводится внутривенно в виде капельницы в стационарных условиях. В начале октября пациентка записалась на прием в Муромскую городскую больницу № 1 для проведения курса химиотерапии, однако в процедуре ей отказали из-за отсутствия лекарственного препарата.Химиотерапию удалось пройти лишь после вмешательства надзорного органа.Отметим, в нашем регионе вопрос лекарственного обеспечения поднимался не один раз. В лекарствах из перечня жизненно необходимых нуждаются дети и инвалиды. Сроки ожидания могут доходить до полугода в ситуации, когда каждый день на счету. При этом покупку препаратов может позволить себе не каждый - стоимость некоторых препаратов превышает сотню тысяч рублей. Жителям Владимирской области напоминают, в такой ситуации можно получить бесплатную юридическую помощь.