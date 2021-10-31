Прокуратурой Судогодского района проводилась проверка по обращению жителей д. Разлукино о нарушении...

Прокуратурой Судогодского района проводилась проверка по обращению жителей д. Разлукино о нарушении администрацией муниципального образования Судогодский район законодательства о дорогах и дорожной деятельности, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.От главы администрации потребовали предоставить необходимые сведения и копии документов. Однако ответ поступил спустя 8 дней после установленного срока. При этом ходатайств о его продлении не направлялось.Прокуратурой в отношении главы районной администрации возбуждено дело об административном правонарушении за неисполнение законных требований прокурора. Виновное должностное лицо привлечено к ответственности в виде штрафа.