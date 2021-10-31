Юпитер - главная планета на небе октября. Сразу после вечерних сумерек можно невооруженным взглядом...

Юпитер - главная планета на небе октября. Сразу после вечерних сумерек можно невооруженным взглядом видеть эту яркую желто- белую звезду вместе с Сатурном. Редкое видео удалось сделать астроному-любителю Антону Андрианову. Это поворот Юпитера на 180 * с движением его спутников.Подробности в сюжете!