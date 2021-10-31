Марк Фурман с детства очарован футболом. Владимирский писатель, известный эксперт-криминалист...

Марк Фурман с детства "очарован футболом". Владимирский писатель, известный эксперт-криминалист посвятил ему уже 4 книги. А 10 лет назад, когда привез одно из своих изданий в московский Дом футбола, познакомился и с легендой московского "Спартака" Никитой Симоняном. Впервые лучшего бомбардира "народной команды" Марк Айзикович увидел в 18 лет - в 1953-м - в Кишинёве на матче Спартака с местным Буревестником. Достать билеты было нелегко. Но отцу Марка повезло. А вот самим билетам - не очень.Марк Фурман, врач-судмедэксперт, писатель, любитель футбола: «Я их спрятал в карманчик-пистон брюк. Потому что боялся что они пропадут и когда в день матча встал, увидел что мама выстирала брюки. И я тут был в шоке».Билеты удалось прогладить утюгом и все же попасть на матч. В этой увесистой 6- килограммовой книге о Спартаке есть страницы, посвященные тем памятным играм с участием народного любимца Никиты Симоняна. Фурман вспоминает и о других заметных личностях. В те годы 1-м секретарем ЦК Молдавии был Леонид Брежнев.Марк Фурман, врач-судмедэксперт, писатель, любитель футбола: «Он был болельщиком местной команды. Набрал туда игроков московских. И я видел Брежнева не менее 10 раз. Он все матчи посещал. Был очень красивым. Появлялся всегда в белом костюме. Никаких наград. Был только значок депутата».Жизнь самого Симоняна можно сравнить с фильмом-блокбастером. Военное детство в Сухуми и яркий старт спортивной карьеры в 1945-ом, когда его пригласили в Москву в "Крылья Советов", через 3 года в Спартак. На талант тогда положили глаз многие могущественные люди.Марк Фурман, врач-судмедэксперт, писатель, любитель футбола: «Ему неоднократно предлагали и даже с угрозами переходить в другие московские команды. Сначала его звало «Торпедо», в лице директора ЗИЛа Лихачева, затем сын Сталина - генерал авиации в команду ВВС, которая тогда была. И, не без поддержки Берии, Московское «Динамо».Обожали Симоняна не только сильные мира сего. Он стал настоящим народным любимцем.В составе красно-белых Симонян выиграл 6 Чемпионатов СССР, 5 Кубков страны. На его счету 160 голов. Рекорд Советского Союза и лучшее достижение за всю спартаковскую историю - 34 гола за Чемпионат в 1950-м. Трижды - лучший бомбардир в Чемпионатах страны и самый титулованный тренер "Спартака" в советское время. Никиту Павловича уважают не только за его блистательный талант, но и человеческие качества. В СМИ часто вспоминают поступок Симоняна после Олимпиады в Мельбурне в 1956-ом, когда в финале против сборной Югославии ему пришлось выйти вместо Стрельцова.Марк Фурман, врач-судмедэксперт, писатель, любитель футбола: «Эдуард Стрельцов тогда на финальной игре не участвовал. Тогда к нему подошел Никита Пвавлович и сказал: «Это твоя медаль. Но Стрельцов медали не взял. Сказал,я еще буду играть. Он не знал, какая его дальнейшая судьба ждет. «Я еще выиграю.. А эту медаль оставьте себе».Преданный любимому делу Никита Симонян и в свои 95 продолжает служить миру футбола. С юбилеем великого спортсмена и тренера поздравил и Марк Фурман. Татьяна Воронцова. Андрей Синягин. Вести- Владимир.