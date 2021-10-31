И вспомним о нашем национальном символе в искусстве самоваре. И во Владимире есть художник, который...

И вспомним о нашем национальном символе в искусстве самоваре. И во Владимире есть художник, который сохраняет традиции и воспевает самовары. В коллекции Андрея Мочалина - 50 самоварных натюрмортов.Самовары - как люди. Зеркала. Портреты. Они помнят истории. Истории в них отражаются. У Андрея Мочалина они всегда на холсте в одиночестве. В качестве главных героев.Андрей Мочалин, художник: «Всегда самовары меня завораживали. Где показана городская история.. Всегда я с карандашом приходил и любил рисовать эти самовары».В размытом отражении медного самовара Андрей Мочалин видит связь поколений. Это самый масштабный самоварный "портрет". Изображенный на нем самовар был изготовлен в 34 году на Тульском заводе. И принадлежал прабабушке супруги художника. Работу хотели забрать в музей. Но для мастера эта картина - видеофильм в прошлое.Андрей Мочалин, художник: «Достаю его из амбара, он весь такой в паутине.. И ставлю. И представляю, как моя прабабушка в 40 годах ходила, они из него заваривал чай».У художника - около 50 натюрмортов с самоварами. И большинство в музеях и частных коллекциях. На холстах есть и музейные экспонаты. В одном из таких заваривал чай сам Исаак Левитан. Эта работа хранится в музее Левитана в Елисейкове. В коллекции Андрея Мочалина есть и заморский экспонат. Уже реальный. Он приобрел его на блошином рынке в Кувейте, небольшом государстве в Юго-западной Азии.Андрей Мочалин, художник: Форма такая - это аравийская культура, аравийского полуострова. А, допустим, это уже персидская культура, где уже все более изящное..Но все же русские самовары художнику ближе. Они - о семье, народе, России. Анастасия Сахарова. Александр Чунаев. Вести-Владимир.