Новорожденный заболел ковидом на третий день жизни. Он заразился от мамы. Он находится на искусственной вентиляции легких в отделении реанимации. Об этом рассказал министр здравоохранения

Новорожденный заболел ковидом на третий день жизни. Он заразился от мамы. Он находится на искусственной вентиляции легких в отделении реанимации. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, который прибыл в регион с рабочим визитом. Один новорожденный, заразившийся коронавирусом от матери, находится в отделении реанимации на ИВЛ. С первых дней его ведут специалисты федеральных реанимационных консультационных