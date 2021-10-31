Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 62 810 владимирцев.

Во Владимирской области на 31 октября выявлено 324 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 79 человек. Ещё 34 жителя подхватили опасную болезнь 37 сл. в Муромском, 35 сл. в Гусь-Хрустальном, 31 сл. в Ковровском, 17 сл. в Александровском, 15 сл. в Юрьев-Польском, 15 сл. в Суздальском, 14 сл. в Вязниковском, 13 сл. в Кольчугинском, 12 сл. в Собинском, 12 сл. в Гороховецком, 11 сл. в Киржачском, 10 сл. в Петушинском, 8 сл. в Меленковском, 6 сл. в Камешковском, 5 сл. в Судогодском, 3 сл. в Селивановском, 1 сл. в г. РадужныйВсего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 62 810 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 14 800 случаев во Владимире, 7263 - в Гусь-Хрустальном районе, 6931 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.