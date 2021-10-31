Из-за тяжёлого течения болезни, 3-дневного малыша пришлось подключить к аппарату искусственной...

Из-за тяжёлого течения болезни, 3-дневного малыша пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции лёгких, пишет РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко. Глава ведомства уточнил, что в ходе рабочего визита в 33 регион обсуждался вопрос выезда специалистов федерального центра, чтобы оказать помощь младенцу на месте и решить вопрос о возможности перевода в другое медучреждение.Глава минздрава отметил, что беременность не является противопоказанием для вакцинации. "Антитела, выработанные у матери, проходят плацентарный барьер, в том числе защищают новорожденного", - подчеркнул министр.Напомним, министр здравоохранения приезжал во Владимирскую область накануне из-за сложной эпидобстановки в нашем регионе.ФОТО: https://www.pexels.com