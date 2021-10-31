В «красной зоне» работают около 200 медиков.

Пациенты с коронавирусом занимают около 30% коек Владимирской областной клинической больницы. Об этом коллегам из ВГТРК рассказал главврач ОКБ Владимир Безруков.В «красной зоне» работают около 200 медиков. Ежедневно они принимают до 15 больных с ковидом. В инфекционном госпитале медучреждения развёрнуто 210 мест, а такжеНапомним, что на помощь владимирским врачам, коллеги из Ставропольского края, Смоленской и Новосибирской областей. Всего – 8 человек. Специалисты устроены в ОКБ и владимирскую горбольницу №5. Они пробудут во Владимире до середины ноября.