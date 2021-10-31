По предварительной информации регионального УМВД, в результате аварии, которая произошла сегодня на...

По предварительной информации регионального УМВД, в результате аварии, которая произошла сегодня на трассе в Вязниковском районе, водитель одного из большегрузов доставлен в медучреждение.Авария произошла в результате столкновения двух фур: одна из них стояла на светофоре, когда водитель второй совершил попутное столкновение.В настоящий момент проводится проверка обстоятельств произошедшего.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области