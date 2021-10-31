Сегодня начал действовать указ Президента об установлении вплоть по 7 ноября нерабочих дней. Самое...

Сегодня начал действовать указ Президента об установлении вплоть по 7 ноября нерабочих дней. Самое время оставаться дома. Ограничения коснутся многих сфер. Попасть в театр, музей, спортивное мероприятие разрешено только по кьюар-коду или отрицательному тесту ПЦР. Ну, а нам с вами всегда есть чем поделиться в эфире. И начнем с интереснейшего события в Гороховце.Выставочный зал Гороховецкого музея 36 лет назад. Он же Дом купца Семёнычева с уникальным каменным флигелем. В 1985-ом он превратился в съемочную площадку советского фильма " Набат на рассвете". О забытой картине напоминает масштабный выставочный проект "Кино, любовь и домино". Он посвящен гороховецкой кинолетописи. Экспонаты - эксклюзивные фото из архивов Мосфильма и, главное, самих гороховчан.Марина Павлухина директор Гороховецкого историко-архитектурного музея: «В чем прелесть кино? Что именно с его помощью можно перенести зрителя в определенную эпоху. определённое время. И надежными попутчиками стали гороховецкие актеры, массовых сцен.. Как выглядят актеры вне кадра, в чем магия кино? Как создаются разные эффекты? ..»Кадры, снятые в Гороховце, рассказывают о холерных бунтах в России 1886 года. Кинороман - об академике Костромине, праобразом которого стал русский ученый Вернадский. Он отправился в провинциальные города России бороться с эпидемией. Роль Владимира Вернадского исполнил Григорий Тараторкин.Съемочная группа проехала 5 тысяч километров в поисках типичного для тех времен уездного городка. "Глянув на Гороховец из-за реки сразу поняли, что нужно"- писал в своих заметках режиссер Аркадий Кордон. - Мало таких городов осталось в нашей стране". Здесь за Клязьмой и снимались основные сцены. Холерный городок вырос из деревянных бараков.Сергей Обидин житель Гороховца: «Дымовушки там делали, завесы на фоне нашего города , церквей, природы, Клязьмы, В общем кадры были хорошие...Интересно было смотреть..Там на вышках поднимаются режиссеры...которые снимают...аппарат..пленка. И тоже там дубль один, два… показывают как стрелять, падать, кричать..»Сергей Обидин прямо со своего балкона снимал все происходящее на фотоаппарат. В центре Гороховца развернули сразу несколько площадок. Благовещенский собор, Сретенский монастырь, здания банка на улице Ленина и городского совета, где сегодня располагается Выставочный зал Музея. У его ворот выстроили заставу, где снимали массовку.Алексей Жуков житель Гороховца: «Наша сцена снималась в бывшем банке . Мы с моим другом были солдатами. Стояли на воротах для проезда конного экипажа. Вот такая роль. Нам хотелось знать, как это выглядит изнутри».В кино очень хотели попасть и местные мальчишки - рассказывает Андрей Сисейкин. Тогда ему было всего 14. Вспоминает- гримировали в местном клубе. А на съемки отвезли в Вязники, правда, мальчишек даже не покормили. На троих было 3 куска хлеба.Андрей Сисейкин, житель Гороховца: «Меня тоже гримировали. Я принимал участие в сцене холерный больной. Ехал в телеге рядом с артистом по фамилии Битюков. И к нам подходил другой артист Тараторкин. Но к сожалению этот кадр не вошел в фильм возможно я там улыбнулся. Или режиссеру не понравилось».К съёмкам привлекли не только жителей. В качестве научного консультанта пригласили и бывшего главного санитарного врача по Гороховецкому району - Валентина Семёновича Пирамидина. У него не было опыта лечения холеры, а потому пришлось перечитать тома медицинской литературы. Артисты четко выполняли его указания как обращаться с больными .Антон Анкудинов, завотделом Гороховецкого историко-архитектурного музея: «Найти респондентов не так уж и просто. Если фильм снимали в течение последних 15 лет , то с этим проще ..Можно посмотреть увидеть знакомые лица и связаться с ними. А вот если фильм снимали в 30 -х ...тут сложнее. Но оказалось, стоило найти 1 человека, он тут же направлял на след. Стоило потянуть за ниточку, история киногероев получилась законченной».Сотрудники музея проделали огромную работу в поисках очевидцев киноистории. Совместный проект Гороховецкой общественной организации "Новые смыслы" и Гороховецкого историко-архитектурного музея поддержан Президентским грантом в номинации "Сохранение памяти". 2 года подготовки, сотни встреч, а в финале - большая итоговая выставка. История создания на гороховецкой земле 12 художественных фильмов. Татьяна Воронцова "Вести-Владимир".