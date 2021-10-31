Инцидент произошёл в начале октября. В Юрьеве-Польском инспекторы ГИБДД остановили автомобиль...

Инцидент произошёл в начале октября. В Юрьеве-Польском инспекторы ГИБДД остановили автомобиль «Мерседес» под управлением 48-летнего жителя Кольчугинского района. По внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Факт наличия алкоголя в организме подтвердился результатами освидетельствования, сообщает пресс-служба регионального УМВД.При проверке полицейские установили, что ранее водитель уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного нарушения, однако вновь сел за руль, употребив спиртное.В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.