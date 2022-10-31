Ими стали Сергей Волков и Александр Максимов.

Александр Авдеев определился с фамилиями своих заместителей. О кадровых перестановках рассказали в пресс-службе главы региона.Контракты продлены с Александром Ремигой, Дмитрием Лызловым, Константином Барановым и Владимиром Куимовым. С 1 ноября к исполнению обязанностей приступят Сергей Волков и Александр Максимов. Первый будет курировать ЖКХ, второй - природопользование, экологию и лесное хозяйство. Герман Елянюшкин возглавит представительство Владимирской области в столице.Справка