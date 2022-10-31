Проверки затронут все города и районы. Власти оценят работоспособность техники, наличие запчастей и пескосоляных смесей, реагентов и расходных материалов, укомплектованность кадрами.

Александр Авдеев поручил мобилизовать коммунальные службы к предстоящей зиме. Распоряжение губернатора прозвучало во время утренней оперативки в понедельник 31 октября.Проверки затронут все города и районы. Власти оценят работоспособность техники, наличие запчастей и пескосоляных смесей, реагентов и расходных материалов, укомплектованность кадрами.«У нас остаётся время собраться, мобилизовать наши силы и эффективно во встретить заморозки и снегопады», – отметил глава региона.Он также попросил подключиться к работе депутатов всех уровней.Ранее сообщалось, что регион более 100 единиц универсальной дорожной техники.