Количество обращений увеличилось вдвое.

Во Владимирской области около 70 мобилизованных на отсутствие выплат. Об этом рассказал губернатор Александр Авдеев.Если неделю назад количество обрашений составляло 35, то теперь, по словам главы региона, их число увеличилось вдвое.Все жалобы бойцов сведены в единый список и переданы в учебку. Задержки связаны с отсутствием карточек, проверкой данных, проблемами с документами. Вместе с тем 95% призванных резервистов уже получили жалованье.Глава региона пообещал разобраться со всеми случаями, когда солдатам ещё не перевели денежное довольствие.