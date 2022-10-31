Проверка готовности будет еженедельной.

Александр Авдеев посетил строящийся во Владимире инфекционный госпиталь. Достроить объект планируют до конца текущего года.На территории больницы уже началось благоустройство. Его должны закончить через месяц. Внутренние работы в ковидарии поручено завершить до конца года.«Есть проблема с закупкой медоборудования. Некоторые позиции подорожали примерно в два раза. Поставка и монтаж пройдут в декабре. Мы на финишной прямой. Проверка готовности будет еженедельной», - подчеркнул губернатор.