Отношения Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха развиваются параллельно с проектом Ледниковый период.

Отношения Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха развиваются параллельно с проектом "Ледниковый период".Актриса театра икино Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух совсем скоро отметят вторуюгодовщину свадьбы. Пара уже успела стать родителями, и теперь они воспитываютсына Льва.Встречаютсясупруги и на работе во время тренировок и съемок шоу "Ледниковый период",новый сезон которого стартовал на Первом канале. Лиза катается в паре с НикитойКацалаповым, а Илья Авербух, по традиции, работает хореографом проекта.Последний выпуск "Ледниковогопериода" стал особенно эмоциональным. Не обошла волна потрясений и паруЛизы и Никиты. После оглашения результатов проката Авербух бросился на Лизу Арзамасовус кулаками — таким жестом он выразил свое восхищение и радость. Сама девушкатоже не скрывала эмоций: как маленькая девочка она подпрыгивала и размахиваларуками."Мы такискренне радуемся, когда что-то получается, и расстраиваемся, когда что-то неудалось. А ваша поддержка для нас — вдохновение", — написала ЛизаАрзамасова своим зрителям.Илья Авербух внедавнем интервью поделился, как ему повезло с женой. Более того, он заверил,что не допустит никакой истории с изменой в этих отношениях. Он считает, чтоизмена разрушает чувства и самого человека. Судя по всему, совместные проектатолько укрепляют его брак с Лизой Арзамасовой.