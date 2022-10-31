Состояние могилы Бориса Моисеева вызывает шок.

Состояние могилы Бориса Моисеева вызывает шок.Исполнитель хита "Голубая Луна" ушел из жизни в конце сентября этого года – новость о его смерти стала настоящей трагедией для поклонников и коллег по творческому цеху, среди которых у артиста было много друзей. Хоронили Бориса Моисеева на широкую ногу!Попрощаться с самым экстравагантным представителем отечественной эстрады пришла толпа народа, в том числе и звезды шоу-бизнеса: Николай Басков, Сергей Пенкин, Лолита Милявская, Александр Буйнов, Филипп Киркоров и многие другие медийные личности. На лице каждого присутствующего была глубокая скорбь, а толки о том, каким близким человеком для них был певец не умолкали.Борис Моисеев покоится на Троекуровском кладбище и, судя по всему, навещать его особо никто не приходи. В Сети появился ролик, на котором запечатлена могила покойного артиста. И выглядит она ужасно: все венки повалены, цветы засохли – в общем, с виду настоящий бомжатник.Конечно, можно посетовать на ветер, которым славится Троекуровское кладбище. Однако завядшие цветы, которые никто не удосужился убрать, вот уже которую неделю так там и стоят. Пользователи, увидев столь печальные кадры, пришли в дикий шок.Вопрос у них один – как там получилось, что музыкант, имея при жизни кучу влиятельных друзей, остался никому не нужен."А убрать могилку некому, ну сами не хотят, заплатили бы работником кладбища, чтобы они убирали. Вот вам и коллеги, вот вам и шоу-бизнес. Больно смотреть", – написали негодующие россияне под роликом с могилой Бориса Моисеева.