Юротдел горадминистрации принял его документы.

Четвертым кандидатом на пост мэра Владимира стал заместитель координатора Владимирского реготделения ЛДПР Владимир Рыкунов. Юротдел горадминистрации принял документы.Как сообщает пресс-служба партии, в случае избрания Рыкунов намерен навести порядок в работе общественного транспорта. Особое внимание политик планирует уделить туризму, строительной отрасли и вопросам экологии.Ранее на участие в конкурсе на пост сити-менеджера зампред ЗС Роман Кавинов, замдиректора департамента экономического развития Андрей Наумов и глава администрации Гороховецкого района Дмитрий Наумов. Итоги подведут 10 ноября. Далее свой выбор сделают депутаты.