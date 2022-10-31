3 ноября, накануне Дня народного единства во Владимире пройдёт праздничный концерт «Большое сердце России». Это кульминационное событие IX Всероссийского детского-юношеского фестиваля

3 ноября, накануне Дня народного единства во Владимире пройдёт праздничный концерт «Большое сердце России». Это кульминационное событие IX Всероссийского детского-юношеского фестиваля национальных культур «Содружество-2022», который проводится в рамках Года культурного наследия народов РФ. На сцену Дома Культуры Молодежи выйдут лучшие исполнители, а также детские хореографические коллективы из разных регионов нашей страны – от Камчатки до