Супруга Игоря Николаева оказалась на улице.

Супруга Игоря Николаева оказалась на улице.Жизнь в семье прославленного артиста бьет ключом. Супруги умудряются вести домашний быт, работать и встречаться с друзьями. Так, недавно у знаменитого усача вышел цикл собственных пьес "Пятнадцать мелодий для фортепиано", по этому поводу он закатил праздник. На вечере Игоря Николаева были старые знакомые, при этом он привел в дом новую женщину – пианистку Екатерину Мечетину.Праздник в честь новой работы артиста остался позади, а супруги вновь окунулись в полную забот жизнь. Не секрет, что очень часто они проводят время вдали друг от друга, ведь каждый занимается своими проектами. Юлия Проскурякова, например, вчера в очередной раз удрала вон от своего благоверного.Где именно провела день жена Игоря Николаева не ясно, хотя по ролику, опубликованному на ее странице в личном блоге, кажется, что она была где-то в центре Москвы. Включила камеру, певица, кстати, неслучайно. Как и другие москвичи, в кромешной темноте она насладилась выпавшим снегом.Молодая артистка сняла на видео подающие хлопья и заснеженную землю, а также наложила на ролик песню Аллы Пугачевой "Белый снег"."Капельку жаль прошлогоднюю печаль. До свидания, февраль!" – грустно провопила Примадонна на странице жены Игоря Николаева.