О расширении дороги сообщил в своем телеграм-канале губернатор Владимирской области Александр...

О расширении дороги сообщил в своем телеграм-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев.Было проведено обследование участка федеральной автодороги Р-132 «Золотое кольцо» от Владимира до Суздаля. К работам по расширению трассы могут приступить уже в декабре. Предстоит строительство разворотных петель, реконструкция примыканий, устройство освещения, поэтому 2023 год будет напряжённый с точки зрения сооружения этой дороги. Зато к 1000-летию Суздаля она, наконец, станет четырёхполосной, пообещал губернатор.В самом Суздале в 2022 году выполнены такие же объёмы дорожных работ, как за последние пять лет – с 2017 года по 2021-й. На 2023 год планируется ремонт двух мостов, обустройство тротуаров и пешеходных зон.Фото из архива ГТРК "Владимир"