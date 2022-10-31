Футбольный клуб Муром по итогам 19 тура первенства России вновь возглавил турнирную...

Футбольный клуб "Муром" по итогам 19 тура первенства России вновь возглавил турнирную таблицу.Черно-красные в гостях со счетом 2-0 обыграли вторую команду московского «Динамо». Голами отметились Максим Левин и Сергей Запалацкий. Лидер, ивановский “Текстильщик”, неожиданно потерял очки в Дзержинске, проиграв местному «Химику».Владимирское “Торпедо” уступило в гостях "Вологде" и опустилось на шестую строчку турнирной таблицы. До конца осенней стадии первенства осталось три тура. В эти выходные черно-белые принимают московских «торпедовцев», муромляне в гостях играют со столичным «Чертаново».