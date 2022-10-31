Он будет занимать должность мэра пока депутаты не выберут нового по итогам проходящего сейчас конкурса.

Горсовет официально назначил Владимира Гарева врио главы Владимира. Под конец рабочего дня состоялось внеочередное заседание городского парламента.В связи с Александра Максимова на пост заместителя губернатора Владимирской области, он направил народным избранникам заявление о сложении полномочий временно исполняющего обязанности сити-менеджера. Вместо него пост градоначальника занял Владимир Гарев. Он будет занимать должность мэра пока депутаты не выберут нового по итогам проходящего сейчас .