Чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. По данным , гроссмейстера нашли без сознания у здания Госдумы 29 октября. По некоторым данным, на ..

Чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. По данным , гроссмейстера нашли без сознания у здания Госдумы 29 октября.По некоторым данным, на теле звезды шахмат присутствовали следы побоев. Как сообщает интернет-издание , скорая доставила Карпова в больницу, где у него диагностировали множественные ушибы и черепно-мозговая травма.Однако источник телеканала заявил, что гроссмейстер угодил в медицинское учреждение с отравлением этанолом. Также отмечается, что слухи о нападении на шахматиста недостоверны.