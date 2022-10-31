31 октября глава области Александр Авдеев огласил список своих заместителей. Глава региона продлил контракты с Александром Ремигой, Дмитрием Лызловым, Константином Барановым и Владимиром

31 октября глава области Александр Авдеев огласил список своих заместителей. Глава региона продлил контракты с Александром Ремигой, Дмитрием Лызловым, Константином Барановым и Владимиром Куимовым. Герман Елянюшкин возглавит представительство Владимирской области в Москве. Кроме того, с 1 ноября список заместителей пополнят еще два человека. Новый пост займет Сергей Волков. Ранее он руководил Доброградом в Ковровском районе.