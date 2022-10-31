Продолжат исполнять свои обязанности врио первого заместителя Губернатора Александр Ремига, врио...

Продолжат исполнять свои обязанности врио первого заместителя Губернатора Александр Ремига, врио первого заместителя Губернатора Дмитрий Лызлов, врио заместителя Губернатора Константин Баранов и врио заместителя Губернатора Владимир Куимов.С 1 ноября 2022 года в качестве врио заместителей Губернатора к своим обязанностям приступят Сергей Станиславович Волков, ранее занимавший должность главы п. Доброград Ковровского района, и Александр Анатольевич Максимов – врио главы г. Владимира.Сергей Волков будет курировать инфраструктуру, энергетику, ЖКХ. Александр Максимов будет отвечать за природопользование, экологию, лесное хозяйство.Герман Елянюшкин в качестве врио заместителя Губернатора возглавит Представительство Владимирской области в Москве.Соответствующие документы в установленные Законом сроки будут направлены в Законодательное Собрание для согласования назначения кандидатов на должности, сообщает пресс-служба обладминистрации.