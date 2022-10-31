Появление Ларисы Долиной на концерте Игоря Бутмана вызвало неоднозначную реакцию.

Появление Ларисы Долиной на концерте Игоря Бутмана вызвало неоднозначную реакцию.Уже которой годподряд публика гадает — в чем секрет молодости Ларисы Долиной? Из солидной "пышечки"она превратилась в стройную и ухоженную женщину.Неузнаваемая артисткато и дело появляется в новых нарядах и с новой прической. Так, недавно она съездилав Краснодар в составе труппы джазового музыканта Игоря Бутмана. Вот тольковпечатление Лариса Долина произвела отнюдь не радостное.Она былаобнаружена поклонниками, фигурально выражаясь, разрезанной на куски. Всемувиной странное платье с бахромой вместо рукавов. Свисающие кусочки тканинапоминают свисающую кожу. А прозрачная сетка в зоне декольте, по мнениюнекоторых зрителей, никак не соответствует возрасту Долиной. Напомним, что вэтом году артистке исполнилось 67 лет.Сама же звезда лишьподелилась отрывком выступления. "Знаете, то, как Игорь Бутман ведет концертыи объявляет участников — это отдельная песня. Иногда до коликов истерика!Остроумно, смешно и жутко весело!" — написала Лариса Долина.С такими сильными эмоциямистоит быть осторожнее. вспомнила историю, когда из-заперенапряжения Лариса Долина практически упала в обморок будучи на сцене. Тогдаврачи настояли на перерыве в плотном рабочем графике звезды.