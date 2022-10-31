Появление Ларисы Долиной на концерте Игоря Бутмана вызвало неоднозначную реакцию.
Появление Ларисы Долиной на концерте Игоря Бутмана вызвало неоднозначную реакцию.
Уже которой год
подряд публика гадает — в чем секрет молодости Ларисы Долиной? Из солидной "пышечки"
она превратилась в стройную и ухоженную женщину.
Неузнаваемая артистка
то и дело появляется в новых нарядах и с новой прической. Так, недавно она съездила
в Краснодар в составе труппы джазового музыканта Игоря Бутмана. Вот только
впечатление Лариса Долина произвела отнюдь не радостное.
Она была
обнаружена поклонниками, фигурально выражаясь, разрезанной на куски. Всему
виной странное платье с бахромой вместо рукавов. Свисающие кусочки ткани
напоминают свисающую кожу. А прозрачная сетка в зоне декольте, по мнению
некоторых зрителей, никак не соответствует возрасту Долиной. Напомним, что в
этом году артистке исполнилось 67 лет.
Сама же звезда лишь
поделилась отрывком выступления. "Знаете, то, как Игорь Бутман ведет концерты
и объявляет участников — это отдельная песня. Иногда до коликов истерика!
Остроумно, смешно и жутко весело!" — написала Лариса Долина.
С такими сильными эмоциями
стоит быть осторожнее. вспомнила историю, когда из-за
перенапряжения Лариса Долина практически упала в обморок будучи на сцене. Тогда
врачи настояли на перерыве в плотном рабочем графике звезды.