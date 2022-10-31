Владимир Пресняков рассказал о своей новой любимой. Она уже крепко поселилась в его сердце и голове.

Владимир Пресняков рассказал о своей новой любимой. Она уже крепко поселилась в его сердце и голове.Уже полгода Москву бороздят слухи о планирующемся разводе Владимира Преснякова и Натальи Подольской. Возникли они после того, как Наталья в одиночестве посетила одну из столичных тусовок. Злые языки сразу же решили: в семье проблемы. Мнения эти подкреплялись тем, что ни Владимир Пресняков, ни его жена не комментировали происходящее.В дело тогда даже вмешались психологи. Специалисты, проанализировав одну из видеозаписей, на которой супруги ругаются, пришли к выводу: дело реально может придти к разводу. После такого заявления сплетни стали множиться еще активнее...Неудивительно, что Владимир тяжело заболел. Состояние его стало резко ухудшаться и он даже оказался под капельницами. Чтобы не заразить своих близких, ему даже пришлось изолироваться от своей семьи и, самое печальное, пропустить день рождения своего маленького сына Ивана. К счастью, помощь ему оказали квалифицированные медики, поэтому певец медленно, но верно шел на поправку.Изнуренный болезнью и слухами о разводе с Натальей Подольской, Владимир Пресняков сделал заявление. Признался, что переосмыслил некоторые вещи.Даже обнаружил в себе желание еще раз стать отцом: заявил о возможном рождении доченьки."Я делаю все, чтобы быть с ней как можно чаще", – поделился Владимир Пресняков отметив, что семья – главное в его жизни. Именно поэтому ни о каком разводе не может быть и речи.