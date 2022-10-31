Ковровские спасатели рассказали, что в воскресенье днем к ним поступило сообщение, что в подвал...

Ковровские спасатели рассказали, что в воскресенье днем к ним поступило сообщение, что в подвал частного дома провалилась собака.Чужая собака оказалась в подвале и самостоятельно выбраться не могла, хозяева же опасались с ней контактировать и вызвали спасателей. Прибывшие на помощь представители поисково-спасательного отряда увидели, что пес признаков агрессии не показывает. Когда к нему протянули руки, он попытался подать лапы, но не дотянулся.Было решено, что один из спасателей спускается вниз и подает собаку наверх, где ее встретят другие спасатели. Однако животное упиралось при попытке его поднять. Тогда поставили лестницу, начали показывать, как подниматься. А собака начинала скулить и не пускать спасателя наверх.Видимо, собака боялась, что останется одна и не выберется, рассказали в блоге #заметки спасателя. А когда человек нагибался к ней, то она подавала лапы в руки. В конечном итоге, пришлось брать собаку на руки полностью и поднимать ее.При оформлении происшествия собака еще бегала около людей и, видимо, радовалась освобождению.Фото: t.me/zametki_spasatelya