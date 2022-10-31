Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги акции «Старший по дому – надёжный партнёр». В ней приняли участие 38 председателей советов многоквартирных домов и товариществ собственников жилья.

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги акции «Старший по дому – надёжный партнёр». В ней приняли участие 38 председателей советов многоквартирных домов и товариществ собственников жилья.В течение двух месяцев управдомы активно разъясняли жильцам, как работать с дистанционными сервисами компании «ЭнергосбыТ Плюс» и необходимость своевременной оплаты за потребленные ресурсы.В результате в двух номинациях «Народный контроль» и «Платежная дисциплина» выиграл Николай Бедусенко из Владимира, который смог поднять платежную дисциплину по своим домам на 41%, а в номинации «В ногу со временем» первое место разделили старшая по дому из Гусь-Хрустального Гарева Наталья и жительница Собинки Тимофеева Вера. Они перевели в Личный кабинет 85 жителей своих домов. Лучшим по совокупной оценке всех критериев стал председатель совета дома 40 по ул. Нижняя Дуброва во Владимире Николай Волков.«Благодарим всех участников акции. Ранее подобные мероприятия мы проводили только для управляющих организаций. В этом году решили поощрить активных старших по домам, которые проявили усердие, заботу о доме, активную позицию в вопросах оплаты и потребления коммунальных услуг. Победители в каждой номинации получили подарочный сертификат в магазин строительных материалов и товаров для дома, а также диплом участника», - отметил директор Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Маковский.ПОЛНЫЙ СПИСОК ПРИЗЕРОВ АКЦИИ «СТАРШИЙ ПО ДОМУ – НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР»Итоги акцииФИОНародный контрольМира 4Б - Бедусенко Николай ПетровичПлатежная дисциплинаМира 6 - Бедусенко Николай ПетровичТехнологии для экологииСтроителей 12 - Киселева Светлана ЮрьевнаВ ногу со временемСобинка ул. Мира 2А - Тимофеева Вера Николаевнаг. Гусь-Хрустальный ул. Чайковского 15 - Гарева Наталья КазимировнаЛучший старший по домуНижняя Дуброва 40 - Волков Николай Алексанрович