Выставки, экскурсии и мастер-классы можно будет посетить в рамках Московской недели интерьера и дизайна.

Выставки, экскурсии и мастер-классы можно будет посетить в рамках Московской недели интерьера и дизайна.С 1 по 6 ноября в российской столице впервые пройдет Московская неделя интерьера и дизайна, где посетители ознакомятся с продукцией производителей мебели, предметов интерьера и отделочных материалов из России, Казахстана, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Турции, Китая, Туниса и Египта. Будет представлено свыше 350 брендов.Основными площадками будут павильоны 55 и 57 на ВДНХ и "Цифровое деловое пространство" на Покровке. Некоторые мероприятия пройдут в музеях и торговых центрах. Все площадки будут интересны не только специалистам в области дизайна, но и обычным людям – даже тем, кто не планирует в ближайшее время делать ремонт. Для участия посетителю нужно зарегистрироваться на официальном сайте .Например, в 55-м павильоне на ВДНХ будет создана "Жилая среда" – можно посмотреть мебель и для гостиной, и для ванной, и для спальни и других комнат. А тематику в 57-м павильоне назвали "Деловые и общественные пространства", где, как можно догадаться, можно будет оценить дизайны офисов.Также москвичей и гостей столицы приглашают на выставку о российском дизайне в Новую Третьяковку. Экспозиция из более чем 70 работ расскажет об исторических связях, аналогах и параллелях в мире дизайна. Для посещения необходимо приобрести билет. Это сделать можно на сайте .Есть возможность посетить крупные производства мебели и декора. Такие экскурсии организуются в рамках городского проекта "День без турникетов". Можно будет узнать об основных технологиях малоэтажного строительства и о развитии интерьерного дизайна. Запись на экскурсии осуществляется на сайте .Узнать больше о мероприятиях Московской недели интерьера и дизайна можно.