Неоднократно судимый ковровчанин пока не даёт показаний, воспользовавшись 51-ой статьёй Конституции.

В Коврове арестован мужчина, который зарезал женщину. Месяц назад пара познакомилась в интернете.По версии следствия, в октябре обвиняемый начал общаться с жительницей Вязниковского района через сайт знакомств. В конце октября она приехала в Ковровский район на свидание к знакомому.Следственный комитет пока не раскрывает, что пошло не так, но в ходе ссоры агрессор нанёс 37-летней жертве не менее трёх ударов ножом в шею. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Неоднократно судимый ковровчанин пока не даёт показаний, воспользовавшись 51-ой статьёй Конституции. Сейчас он заключён под стражу.