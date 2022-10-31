В Коврове прошло выездное заседание комитета Госдумы по промышленности и торговле. Город...

В Коврове прошло выездное заседание комитета Госдумы по промышленности и торговле. Город оружейников посетил Владимир Гутенев, председатель комитета, первый вице-президент Союза машиностроителей России. Репортаж Максима Калашникова.Роботизированное оборудование, позволяющее дистанционно управлять военной техникой и линейка стрелкового оружия - от автоматов до крупнокалиберных пулеметов. В выставочном павильоне ВНИИ "Сигнал" - оборонные разработки владимирских предприятий. Это переносной комплект управления артиллерией - он позволяет координировать действия подразделений на расстоянии до 7 километров и уже применяется в зоне СВО. Перспективная разработка - комплекс на шасси, с радиусом действия до 30 километров.Илья Васильев, начальник научно-производственного комплекса ВНИИ "Сигнал":- Компьютер из состава комплексов поддерживает электронную карту местности, на которой отображается позиция собственных войск, наносится позиция противника. И управление, непосредственно, стрельбой артиллерийского подразделения также может производиться с помощью электронной карты местности.Стабильная экономика и технологический суверенитет - сейчас ключевые задачи для страны. Как отметил председатель промышленного комитета Госдумы Владимир Гетенев, 33-й регион имеет хороший экономический потенциал, чтобы стать "локомотивом" импортозамещения по ряду направлений.Владимир Гутенев, председатель комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле, первый вице-президент Союза машиностроителей России:- Успешное развитие Владимирской области в части наращивания не только промышленного потенциала в целом, но и наиболее маржинальных частей, а это высокотехнологическая промышленность, это фарма, это машиностроение, говорит о том, что те задачи, которое наметило и руководство области, и руководство страны - вполне реализуемы.Стимулировать развитие робототехники, машино- и станкостроения помогут новые меры господдержки. Во Владимирской области создаются особые экономически зоны, индустриальные технопарки. За 9 месяцев этого года индекс промышленного производства региона составил 104 процента. По этому показателю область занимает 4-е место в ЦФО. В приоритете и кадровая политика. Губернатор Александр Авдеев заявил, что необходимо пересмотреть образовательные программы, заинтересовать молодежь техническими направлениями.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Благосостояние нации находится в индустриализации, в промышленности. Кадры для индустрии, для промышленности - это люди, которые знают математику, инженерные профессии и т.д.Владимир Гутенев, председатель Комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле, первый вице-президент Союза машиностроителей России:- У нас есть большая потребность в таких людях, потому что будущее страны зависит от того, сколько у нас будет молодых людей с крепкими фундаментальными знаниями.Участники встречи поделились своими наработками в сфере развития робототехники и мехатроники, а также образовательных программ для качественной подготовки инженеров. Все инициативы будут учтены при разработке нормативных актов, которые планируют обсудить на Госсовете по промышленности.Максим Калашников, Егор Герасимов. «Вести-Владимир»