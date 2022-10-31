30 октября ветерану Великой Отечественной войны, кавалеру шести боевых орденов, почетному ветерану органов внутренних дел Владимирской области, полковнику милиции в запасе Анатолию

30 октября ветерану Великой Отечественной войны, кавалеру шести боевых орденов, почетному ветерану органов внутренних дел Владимирской области, полковнику милиции в запасе Анатолию Васильевичу Гаврилову исполнилось 98 лет. По традиции свой День рождения ветеран уже много лет встречает с личным составом ОМВД России по Петушинскому району. Виновника торжества и гостей встретила выставка картин Анатолия Васильевича в