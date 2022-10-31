30 октября ветерану Великой Отечественной войны, кавалеру шести боевых орденов, почетному ветерану органов внутренних дел Владимирской области, полковнику милиции в запасе Анатолию
<a href="https://33live.ru/novosti/31-10-2022-nachalnik-umvd-rossii-po-vladimirskoj-oblasti-valerij-medvedev-pozdravil-s-98-letiem-pochetnogo-veterana-kavalera-shesti-boevyx-ordenov-anatoliya-gavrilova.html" target="_blank">Начальник УМВД России по Владимирской области Валерий Медведев поздравил с 98-летием почетного ветерана, кавалера шести боевых орденов Анатолия Гаврилова</a> - 30 октября ветерану Великой Отечественной войны, кавалеру шести боевых орденов, почетному ветерану органов внутренних дел Владимирской области, полковнику милиции в запасе Анатолию
[url=https://33live.ru/novosti/31-10-2022-nachalnik-umvd-rossii-po-vladimirskoj-oblasti-valerij-medvedev-pozdravil-s-98-letiem-pochetnogo-veterana-kavalera-shesti-boevyx-ordenov-anatoliya-gavrilova.html]Начальник УМВД России по Владимирской области Валерий Медведев поздравил с 98-летием почетного ветерана, кавалера шести боевых орденов Анатолия Гаврилова[/url] - 30 октября ветерану Великой Отечественной войны, кавалеру шести боевых орденов, почетному ветерану органов внутренних дел Владимирской области, полковнику милиции в запасе Анатолию