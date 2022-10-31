Следственный комитет РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего...

Следственный комитет РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего жителя города Коврова. Он обвиняется в совершении убийства.По версии следствия, в октябре 2022 года обвиняемый познакомился через сайт знакомств с жительницей Вязниковского района. В конце октября женщина приехала в Ковровский район на встречу к новому знакомому.В ходе конфликта мужчина нанес 37-летней женщине не менее трех ударов ножом в шею. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.Отношение к предъявленному обвинению неоднократно судимый ковровчанин выразить не пожелал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись статьёй 51 Конституции Российской Федерации.В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба следственного комитета СУ по Владимирской области.Фото: Pexels.com