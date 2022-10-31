Стали известны законные основания, по которым Ани Лорак могут лишить жилья.

Стали известны законные основания, по которым Ани Лорак могут лишить жилья.Ани Лорак — популярная артистка России и Украины. Она известна своими хитами "Раздетая" и "Ухожу". Недавно страшнаяновость облетела Интернет — власти Украины лишают певицу Ани Лорак жилья вКиеве. Уже сейчас они практически выгнали бывшую участницу "Евровидения" на улицу, ведь ее квартира находитсяпод арестом.В разговоре с адвокат Андрей Алешкин проанализировал легитимность действий властей.По его мнению, арест недвижимости Ани Лорак противоречит международным законам.Скорее всего, такое решение было принято из-за образа жизни артистки. Напомним,что она продолжает жить в Москве и гастролировать в России.Правовое поле —очень важная сфера общественной жизни. Необходимость принимать все решениячерез суд с обязательной документацией — это одновременно и преимущество, и недостатокэтой системы. То есть Ани Лорак потребуется собрать множество справок идоверенностей, но так она сможет отстоять свое право на владение жильем. Возможнымвариантом компенсации адвокат называет обращение в международный суд. Так, АниЛорак сможет вернуть свою недвижимость."Еслиневозможно будет вернуть собственность, то взыскать ее в денежном эквиваленте",— поясняет эксперт.